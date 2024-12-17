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Teknoloji, Yapay zeka

Yandex, Türkiye pazarı için geliştirdiği yapay zeka destekli arama hizmeti "Yazeka"yı hizmete sundu

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "Yandex, yapay zeka destekli Yazeka teknolojisiyle, soruları hızlıca analiz edip kullanıcıya yalın ve kapsamlı sonuçlar sunarak karar sürecini hızlandırıyor." dedi.

Sibel Morrow  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Yandex, Türkiye pazarı için geliştirdiği yapay zeka destekli arama hizmeti "Yazeka"yı hizmete sundu

İstanbul

Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden "Yazeka ile Yandex Search" hizmetini kullanıma sundu.

Kullanıcı odaklı yaklaşımıyla dikkati çeken sistem, karmaşık sorgulara hızlı ve net yanıtlar sunmayı hedefliyor. İnternetteki tüm bilgi kaynaklarını alıntılarla destekleyerek en doğru cevabı sunmayı hedefleyen hizmetin kullanıcıların arama alışkanlıklarını da değiştirmesi bekleniyor.

Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.

Yazeka ile Yandex Search, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, çok sayıda kaynaktan derlenen verilerle oluşturulmuş özet yanıtlar sunuyor. Bu sistem, tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgular için kullanıcıya zaman kazandırmayı amaçlıyor. Yanıtlarda güvenilir alıntılar kullanılarak, kullanıcıların daha detaylı bilgiye ulaşmaları sağlanıyor.

Hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenerek kullanıcıların sorgularını doğal bir şekilde yazabilmelerine olanak tanıyor. Yapay zeka, sorguları analiz ederek daha net ve doğru arama sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, örneğin “Amsterdam'da bir günlük gezi rotası” gibi sorular sorarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, ek bilgi talep etmek veya bağlamı derinleştirmek istediklerinde, arama motoru ile bir "diyalog" başlatabiliyor. Yandex Search, bazı durumlarda yapay zeka yanıtlarını otomatik olarak görüntülüyor ancak kullanıcılar, arama çubuğundaki bir sekme aracılığıyla bu modu manuel olarak etkinleştirebiliyor.

Yazeka ile Yandex Search, Yandex'in sinir ağlarına dayalı bir yapay zeka altyapısıyla çalışıyor. Türkçe ve İngilizce dil görevlerine özel olarak eğitilen bu sinir ağları, Türkiye bağlamına uygun yerel sonuçlar sunabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye'deki yapay zeka uzmanlarının topladığı veri kümeleri kullanılarak bağlamsal doğruluk ve alaka düzeyi artırılıyor.

Yandex'in yeni arama hizmeti, hava durumu tahminleri, finansal bilgiler ve sesli arama gibi çeşitli işlevleri de tek bir çatı altında topluyor.

"Yeni bir arama çağına giriş yapıyoruz"

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Yazeka'nın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, arama motorlarının artık yalnızca bilgi edinme aracı olmanın ötesine geçtiğini belirtti.

Popovskiy, "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazeka ile Yandex Search hizmetinin, bilgiye erişim ve karar verme süreçlerini hızlandırdığının altını çizen Popovskiy, "Kullanıcıların, sayfalarca mavi bağlantının içinde arama yapması gereken dönem sona erdi. Artık Yandex, yapay zeka destekli Yazeka teknolojisiyle, soruları hızlıca analiz edip özetliyor. Kullanıcıya yalın ve kapsamılı sonuçlar sunarak karar sürecini hızlandırıyor." şeklinde konuştu.

Popovskiy, Yazeka'nın arama motorunu geleneksel bir "arama motoru"ndan "bulma motoru"na dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Artık, 'güllaç tarifi' yazdığınızda, Yandex size sadece tarifi sunmuyor, aynı zamanda yakınınızdaki restoranları, bu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını da gösteriyor. Bu, Yandex'in arama motorundan çözüm üreten kapsamlı bir hizmet ekosistemine dönüşümünü simgeliyor."

Türkiye bölgesel operasyonların merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ekonomik büyüme ve yatırım ortamına dikkati çekerek, Yandex'in Türkiye pazarına girişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polat, Türkiye'nin yatırımcılar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, "Türkiye, son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydederek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kesişimindeki stratejik konumuyla, 1,3 milyar insana erişim sağlayan bir pazar sunmaktadır. O yüzden son dönemde birçok uluslararası firma Türkiye'yi sadece Türkiye pazarı için değil, bölgesel bir üs olarak da tercih etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım Ofisi'nin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketleri desteklemek için çalıştığını belirten Polat, "Yandex'in de Türkiye'de büyümesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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