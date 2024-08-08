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Teknoloji

Uludağ'da yapılacak TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği yarın başlıyor

TÜBİTAK'ın gökyüzü meraklılarını bir araya getireceği Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek.

Zeynep Duyar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Uludağ'da yapılacak TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği yarın başlıyor

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla yarın saat 19.00'da başlayacak.

Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Bakanlık koordinasyonunda Bursa Uludağ'da yapılacak.

Etkinlik, yarın başlayıp 11 Ağustos'a kadar sürecek.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla yapılacak etkinliğe katılacaklar, başvuru yapan binlerce kişi arasından kurayla belirleniyor.

Bu yıl etkinliğe 81 ilden ve her yaş grubundan 14 bin 258 başvuru yapılırken, bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısı ile rekor kırıldı. Başvurular arasında kura ile 54 şehirden çoğunluğu aile olmak üzere 1000 kişi belirlendi. Etkinliğin en küçük katılımcısı 1, en yaşlı katılımcısı ise 71 yaşında olacak.

Göktaşı yağmuru izlenecek

Gök Olayları Yıllığı'na göre 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan "Perseid gök taşı yağmuru" da etkinlik süresince izlenebilecek.

Etkinlik boyunca seminerler ve yarışmalar ile gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler ve deneysel etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu etkinliklere yanlarında getirecekleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera ve dizüstü bilgisayar gibi ekipmanlarıyla katılabilecek.

Katılımcılar, gece de uzman astronomlar eşliğinde profesyonel teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyecek.

Etkinlik boyunca bilim insanları, gökyüzü tanıtımı, gökcisimlerinin doğasını içeren astrofizik konuları, öte gezegenler, güncel uzay çalışmaları, eğitimde astronominin önemi, astronomi tarihi, astrofotoğrafçılık, amatör astronomi ve Türkiye'nin insanlı uzay misyonu gibi farklı başlıklarda katılımcılara sunumlar yapacak.

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