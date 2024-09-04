Dolar
34.04
Euro
37.68
Altın
2,473.99
ETH/USDT
2,399.00
BTC/USDT
56,772.00
BIST 100
9,953.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Ukrayna'nın "moral gücü" Türkiye ziyaretinde Baykar'a konuk oldu

Rusya ile süren savaşta halkın moral gücünü yükseltmek için etkinlikler gerçekleştiren Ukrayna Kültürel Güçler Topluluğu, iki ülke arasındaki kültürel diplomasiye katkıda bulunmak amacıyla Türkiye turuna çıktı.

Göksel Yıldırım  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Ukrayna'nın "moral gücü" Türkiye ziyaretinde Baykar'a konuk oldu

Ankara

Ukrayna'da savaş mağdurları ve yerinden edilmiş kişilere kültürel, eğitimsel ve sosyal girişimler aracılığıyla psikolojik destek sağlayan Kültürel Güçler Topluluğu, ayrıca sanat yoluyla çatışma ve iyileşme bölgelerindeki askerlere moral vermek için çalışmalar yürütüyor. Topluluk cephede, hastanelerde, çatışma altında yerleşim alanlarında konserler verdi.

Kültürel Güçler'den 6 müzisyen, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan 10 günlük bir müzik turuna çıktı. Bu tur kapsamında, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın küresel ve bölgesel anlamda daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sanatçılar, Ukrayna'nın kültürel mirasından esinlenerek, geleneksel ve çağdaş müziğin canlı bir karışımını eğitim kurumları, siyasi liderler, diplomatlar, dini topluluklar, sivil toplum kuruluşları, kamu ve devlet organları gibi geniş bir dinleyici kitlesine sunacak.

Grubun İstanbul'daki duraklarından biri Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticilerinden Baykar oldu. Topluluk üyeleri, ülke savunmasına yaptığı katkılarla "ulusal kahramana" dönüşen Bayraktar TB2'nin üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çalışanlarla bir araya geldi. Grup, Türkçe, Kırım Tatarcası ve Ukraynaca şarkı ve türkülerden oluşan bir konser verdi. Konseri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ve eşi Lydmyla Nedilsky ile İstanbul Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten de izledi.

Grup üyelerinden Mykolai Sierga, konser öncesinde yaptığı konuşmada, ülke savunmasına yaptığı katkılar için Baykar ve çalışanlarına teşekkür etti. Sierga, Baykar ve çalışanlarının, Ukrayna'nın başarılarının tartışmasız hissedarlarından olduğunu vurguladı.

Konser, Ukrayna'da Bayraktar TB2 SİHA için bestelenen "Bayraktar" şarkısı ile başlarken, şarkıyı grup üyeleri ve Baykar çalışanları hep birlikte söyledi.

Savaşın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlar

Kültürel Güçler, silahlı kuvvetlerde görev yapan profesyonel müzisyenlerden ve Kırım Tatarı kökenli sanatçılardan oluşuyor.

Popüler bir sunucu, müzisyen ve şair olan Mykolai Sierga, savaşla birlikte 59. Ayrı Mekanize Tugayı'na katıldı, cesaretinden ötürü ödüllendirildi. Sierga, aynı zamanda, Silahlı Kuvvetlere kültür ve sanat yoluyla moral ve duygusal destek sağlayan Kültürel Güçler organizasyonunun kurucusu oldu.

Topluluk, savaş mağdurlarına psikolojik destek sağlamak, iç göç yaşayan bireyleri sanat yoluyla yeniden topluma kazandırmak ve Ukrayna ordusundaki askerlere moral vermek gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Topluluk, müzik, resim, edebiyat ve diğer sanat dallarını kullanarak, savaşın olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışıyor ve Ukrayna'nın kültürel değerlerini hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtıyor.

Kültürel Güçler, Türkiye'deki benzer kuruluşları, eğitim kurumlarını, aktivistleri ve bu alanda ilgisi olan herkesi, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bağları ve ilişkileri geliştirmek için işbirliğine çağırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, AİHM'in FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetmesini değerlendirdi
Türkiye, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üye olmasını istiyor
Hatay, depreme dayanaklı okullarla yeni eğitim öğretim yılına hazır
Bol çıkan palamut hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor

Benzer haberler

Ukrayna'nın "moral gücü" Türkiye ziyaretinde Baykar'a konuk oldu

Ukrayna'nın "moral gücü" Türkiye ziyaretinde Baykar'a konuk oldu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa dilekçesini parlamentoya sundu

Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Kursk NGS etrafında saldırıların sürdüğünü söyledi

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Kursk NGS etrafında saldırıların sürdüğünü söyledi
Rusya ile Ukrayna'nın Kursk'ta çatışmasıyla gözler tekrar orduların kapasitelerine çevrildi

Rusya ile Ukrayna'nın Kursk'ta çatışmasıyla gözler tekrar orduların kapasitelerine çevrildi
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Kursk'taki operasyonunun planlanan şekilde sürdüğünü söyledi

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Kursk'taki operasyonunun planlanan şekilde sürdüğünü söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet