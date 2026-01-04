Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli elektrikli hızlı trenin ilk setinin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştık." bilgisini paylaştı.

Serhat Tutak  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin ilk setinin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. 2026 içinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak milli elektrikli hızlı tren setine ilişkin bilgi verdi.

Trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, alüminyum gövdeli 8 araçlık milli elektrikli hızlı tren setlerinin 577 yolcu kapasiteli olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığını kaydetti.

Trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri wi-fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını aktaran Uraloğlu, "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Testler bu yıl başlayacak

Uraloğlu, trenlerin, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

"İlk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştık. Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. 2026 içinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız."

