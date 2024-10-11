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Teknoloji

Türkiye üst orta gelir grubunda en inovatif 3. ülke oldu

Küresel İnovasyon Endeksi (GII) raporuna göre dünyadaki en inovatif ülke üst üste 14. kez İsviçre olurken, Türkiye üst orta gelir grubunda ilk 3'e girmeyi başardı.

Abdulkadir Günyol  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Türkiye üst orta gelir grubunda en inovatif 3. ülke oldu

Istanbul

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi (GII) raporundan derlediği bilgilere göre, örgüt dünyadaki 133 ekonomiyi inovasyon ve performanslarına göre değerlendirdi.

Endeks, her ekonomiyi toplamda 78 göstergeden oluşan 7 temel yenilik ayağına göre ölçerken bu alanlar arasında insan gücü, pazar olgunluğu, yaratıcı çıktılar, altyapı ve kurumlar gibi maddeler yer alıyor.

Endekste yer alan verilere göre, İsviçre 67,5 endeks değeri ile üst üste 14. kez dünyanın en inovatif ülkesi seçildi.

Listede 2. sırayı 64,5 endeks değeri ile İsveç alırken, 3. sırada 62,4 endeks değeri ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı.

ABD, pazar olgunluğu kategorisinde ilk sırada bulunurken, altyapı kategorisinde ise genel sıralamasına göre kötü performans sergileyerek 30. sırada kaldı.

Singapur 61,2 puanla 4. sıraya yerleşirken, ilk 5'te yer alan diğer ülke ise 61 puanla Birleşik Krallık oldu. Güney Kore 60,9 endeks puanı ile 6., Finlandiya 59,4 puanla 7., Hollanda 58,8 puanla 8., 58,1 endeks puanla Almanya 9. ve 57,1 puanla Danimarka 10. sırada yer aldı.

Türkiye ticari markalar ve endüstriyel tasarımlar alanında 1. sırada

Endekse göre, Türkiye genel sıralamada 2023 yılına göre 2 basamak birden yükselerek 39 puanla 37. sırada kendine yer bulurken, üst orta gelir grubunda ise Çin ve Malezya'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Alt kategorilere bakıldığında Türkiye, yaratıcı çıktılar kategorisinde 16. sırada yer alırken, ticari markalar ve endüstriyel tasarımlar alanında ise dünya genelinde 1. sıraya yükseldi.

İş gücü piyasasında bilgiye dayalı iş gücünün istihdam oranında düşük performans sergileyen Türkiye, bu alanda 62. sırada kendine yer bulabildi.

Alt orta gelir grubunda Hindistan liderliği alırken, Vietnam 2., Filipinler 3. sıraya yerleşti. Düşük gelir grubunda ise Ruanda 1., Togo 2., Uganda ise 3. oldu.

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