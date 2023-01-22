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Teknoloji

Türkiye mezunu Okenov, Kırgızcayı yapay zeka ile buluşturmaya çalışıyor

Türkiye mezunu Mirbek Okenov, Kırgızcanın akıllı ürünlerde kullanımını sağlamak amacıyla yapay zeka teknolojileri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 22.01.2023
Türkiye mezunu Okenov, Kırgızcayı yapay zeka ile buluşturmaya çalışıyor Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Okenov, AA muhabirine, Kırgızcayı, her geçen gün önemi artan dil destekli yapay zeka teknolojisi sayesinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2014'te mezun olan Okenov, ülkesine döndükten sonra yazılım firması kurduğunu kaydetti.

Okenov, Türkiye’de burslu okuyan Kırgız öğrencilerin kurduğu Kırgızistan Egemendik Türkiye Mezunları Derneğinin genel sekreterliğini de yaptığını söyledi.

İnsan hayatının her alanına dokunacak, yapay zekanın kolu olan doğal dil işleme (NLP) teknolojisi üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Okenov, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu tarafından Kırgızcanın akıllı ürünlerde kullanımını sağlamak için bu dili anlayacak ve konuşacak "Akıllı Sanal Asistan" projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Okenov, otonom araçlar, akıllı cep, akıllı ev, akıllı televizyon, navigasyon ve sesli asistan gibi uygulamalarda Kırgızcayı yapay zeka ile buluşturmayı öngören yazılım programını içeren projede son aşamaya gelindiğini belirtti.

Projeyi, 2023 yılının sonunda tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Okenov, "Hükümetin desteği ile satın alınan süper bilgisayarda gerekli ayarlar yapıldıktan sonra proje kullanıma açılacak." dedi.

Projeye, hükümet "süper" bilgisayar alarak destek oldu

Öte yandan hükümet, sesli asistanların Kırgızca konuşması için saniyede 1 katrilyon işlem gerçekleştiren süper bilgisayar satın aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, yapay zeka odaklı süper bilgisayarı tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızcayı geliştirmek için saniyede 1 katrilyon işlem gerçekleştiren süper bilgisayarın satın alındığını ifade etti.

Baysalov, Kırgız dilinde, en son teknik buluşlara, modern teknolojilere, bilgiye ve yapay zekaya erişimin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Günlük hayatı kolaylaştıran sesli asistanların Kırgızca konuşmaya başlamasını sağlamalıyız." diye konuştu.

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