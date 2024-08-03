Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz otobüs ABD'de kullanıma sunuldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlığımızca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçiriliyor. 🇹🇷— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 3, 2024
Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve… pic.twitter.com/HW3JCD4Sj0
Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.