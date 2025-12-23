TÜİK, "Teknogirişim Araştırması, 2024" bültenini yarın yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Teknogirişim Araştırması, 2024" bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.
Ankara
Kurum tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de kurulmuş KOBİ statüsünde ve teknoloji ile yenilik odaklı faaliyet gösteren teknogirişimlerin, ölçeklenebilir iş modelleriyle yüksek katma değer üretme, ekonomik ve toplumsal fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Söz konusu girişimlerin ulusal yenilik kapasitesine katkısının izlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekosistemin güçlendirilmesine yönelik politika süreçlerinin desteklenmesi amacıyla güncel ve kapsamlı istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda TÜİK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle nihai hale getirilen 'Teknogirişim Araştırması, 2024' haber bülteni, 24 Aralık'ta saat 10.00'da yayımlanacak."