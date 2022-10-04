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Teknoloji

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 04.10.2022
Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

04.10.2022

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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