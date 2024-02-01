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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. -VTR-
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (27 Aralık 2024-02 Ocak 2025)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
TeknOn ile teknolojide bu hafta (27 Aralık 2024-02 Ocak 2025)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi için hep birlikte dua ediyoruz
Göç ve Diaspora Vakfının Suriye'ye ilişkin raporları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Hablemitoğlu suikastı davasının duruşması 21 Nisan'da görülecek
e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı

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