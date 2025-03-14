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Teknoloji, Yapay zeka

Sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım geliştirildi

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım geliştirdi.

Cem Ali Kuş  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım geliştirildi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Bilişim Vadisi bünyesinde şirketlerin sıfır karbon ekonomisine geçişini hızlandıran yazılım çözümleri sunan teknoloji firması, işletmelerin sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandırmak için yapay zeka destekli yazılım geliştirmeye karar verdi.

Hızlandırma programlarından yararlanan şirket, iki yıllık çalışmaların ardından işletmelerin karbon ayak izi, su ayak izi, çevre yönetim sistemi gibi alanlardaki süreçlerini uçtan uca yönetmelerini sağlayan dijital altyapı entegre sürdürülebilirlik yönetim sistemi yazılımını geliştirdi.

Yapay zeka destekli yazılım, işletmelerin geleneksel yöntemlerle yaklaşık 3 ay süren raporlama sürecini 3 güne düşürüyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Global ile sürdürülebilirlik konusunda çözüm ortağı olan şirket, TSE ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative) tarafından lisansa sahip "tek" yazılım platformu olarak müşterilerine hizmet veriyor.

Uluslararası ve ulusal sürdürülebilirlik standartlarına uyum, veri güvenilirliği ve raporlama süreçlerindeki doğrulukla ilgili TSE ve Küresel Raporlama İnisiyatifinden lisans alan firma, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji gücü olarak dijital sürdürülebilirlik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Kullanıcıya hatasız altyapı sağlıyoruz"

Sustable şirketinin kurucusu Mustafa Uysal, AA muhabirine, işletmelerin sürdürülebilirlik süreçlerinde konvansiyonel danışmanlıklardan kaynaklı problemler yaşayabildiğini söyledi.

İşletmelere birçok altyapıyı içerisinde barındıran sistem sunduklarını dile getiren Uysal, "Normalde karbon ayak izi hesaplamalarında bir ay veri toplama, bir ay hesaplama ve raporlama sürüyor. TSE lisanslı altyapımızla veri toplama sürecimiz dijital şekilde gerçekleşiyor. Kullanıcıya da hatasız altyapı sağlıyoruz." dedi.

Uysal, sürdürülebilirlik raporlamalarında yapay zekayı aktif kullandıklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik birimlerinin üretkenliğini artırmak amacımız. Normalde sürdürülebilirlik faaliyeti raporu yaklaşık 3 ayda çıkıyor. Küresel Raporlama İnisiyatifi tarafından iki alanda lisansladığımız ürünümüzle bu süreci 3 güne düşürüyoruz. 3 günde tamamıyla hatasız raporlama sağlıyoruz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi'nin girişimlerinin ölçeklenmesine katkıda bulunduğunu, kendilerine itici güç sağladığını anlatan Uysal, "TSE ile bir yola girdik. Burada TSE tarafından lisanslanan bir karbon çözümü ürettik. Temelde de hesaplama, raporlama, belirsizlikler ve önemlilik değerlendirmesi gibi alanlarda lisanslama gerçekleştirildi. Daha sonrasında Küresel Raporlama İnisiyatifi tarafından ürün geliştirdik ve lisanslarımızı aldık. Bununla birlikte uluslararası alanda da tanınan bir ürünümüz var. Şu anda dünyada tek Karbon Ayak İzi Yönetimi ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (Environmental, Social and Governance) Yönetimi teknolojilerinde lisanslı çözümüz diyebiliriz." diye konuştu.

Uysal, TSE'deki lisanslarının kendilerine hesaplama ve raporlamada sıfır hatayla ilerlediklerini gösterdiğine işaret ederek, şirketin, yüksek güvenlik ve teknoloji altyapısının, Amazon Web Services (AWS) tarafından "Qualified Software" kategorisine alınarak tescillendiğini, bu kategoride yer alan Türkiye'deki "ilk ve tek sürdürülebilirlik platformu" olma özelliği taşıdığını sözlerine ekledi.

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