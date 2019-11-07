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Bilim Teknoloji

Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı

Süpersonik araç Bloodhound, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki hız testini geçerek saatte 806 kilometre hızla dünya rekoru kırdı.

Gökhan Kavak   | 07.11.2019
Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı

Abuja

Andy Green kontrolündeki araç Kalahari Çölü'nde yaptığı hız denemesinin 8'incisinde hedeflenen hız sınırını aştı ve yeni bir rekora imza attı.

Bloodhound LSR ekibi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, geçen hafta yapılan denemede hasar gören aracın tamir edildiği ve yeni denemenin başarılı olduğu belirtildi.

Geçen hafta Bloodhound ile saatte 643 kilometre hızla yapılan denemede aracın kaportası hasar görmüştü.

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Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı