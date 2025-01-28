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Teknoloji

Sosyal medya platformu X, Visa ile işbirliğine gitti

Sosyal medya platformu X, bu yıl piyasaya süreceği "X Money" için ABD'li finansal hizmetler şirketi Visa ile işbirliği yaptığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Sosyal medya platformu X, Visa ile işbirliğine gitti

New York

X'in Üst Yöneticisi Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İşbirliğinin "her şey uygulaması" olarak nitelendirdiği X için bir başka dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yaccarino, Visa'nın yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek "X Money" için ilk ortak olduğunu duyurdu.

Yaccarino, bunun bu yıl X Money ile ilgili yapılacak birçok büyük duyurudan ilki olduğunun altını çizerek, uygulamayla "X Wallet"a güvenli ve anında fonlama sağlanabileceğini, banka kartına bağlanarak eşler arası ödemeler yapılabileceğini ve banka hesabına anında para aktarılabileceğini kaydetti.

Visa'nın X hesabından yapılan açıklamada da X Money ile ortaklık yapmaktan heyecan duyulduğu belirtilerek, "Visa Direct, ABD'deki X Money hesabı kullanıcılarının banka kartlarıyla gerçek zamanlı olarak para yatırmalarını ve transfer etmelerini mümkün kılacak." ifadesi kullanıldı.

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