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Teknoloji

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Türkiye’nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal’e katıldı.

Abdulkadir Günyol  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı

İstanbul

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Bakan Nur, NEXT Sosyal’e katıldığını duyurdu.

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Nur, Türkçe olarak yaptığı ilk paylaşımda, "Somali olarak biz de NEXT’te yerimizi aldık. Başta Türkiye mezunu Somalililer olmak üzere bütün Somali’yi Türkiye’nin yerli ve milli sosyal platformu NEXT’e bekliyorum. Emeğinize sağlık Selçuk Bayraktar." ifadelerini kullandı.

"Özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklim"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımla Bakan Nur’a katılımından dolayı teşekkür etti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç arkadaşlarımızın emekleriyle Türkiye’nin yeni ve yerli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal'i hayata geçirdik. Sahte hesapların, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hâkim olduğu bir paylaşım mecrası tasarlıyoruz. Sizi yeni ve yerli sosyal medya platformumuz Next Teknofest Sosyal'de görmek bizler için büyük mutluluk. Güzellikler dileklerimle."

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