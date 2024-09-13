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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de “Solhan Belediyesi Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Teknoloji, Yapay zeka

OpenAI "daha çok düşünen" yapay zeka modellerini tanıttı

OpenAI'ın yeni yapay zeka modelleri o1-preview ve o1-mini, sorulara daha uzun süre düşünerek cevap verme özelliği ile pek çok alanda GPT-4o'yu geride bıraktı.

Abdulkadir Günyol  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
OpenAI "daha çok düşünen" yapay zeka modellerini tanıttı

İstanbul

OpenAI resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, zorlu problemleri daha çok düşünerek çözebilen yeni yapay zeka modelleri geliştirdiğini duyurdu.

Yeni yapay zeka, bilim, kodlama ve matematik alanlarında önceki modellere göre daha zor problemleri çözebiliyor. Yeni modeller bir sorun ile karşılaştığında tıpkı bir insanın düşüneceği vakit kadar düşünüyor ve düşünme süreçlerini geliştiriyor, farklı stratejiler deniyor ve hatalarından öğreniyor.

GPT-4o yüzde 13, yeni model yüzde 83 başarı sağladı

OpenAI şirketi tarafından yapılan testlerde yeni yapay zeka, fizik, kimya ve biyolojideki zorlu görevlerde doktora öğrencilerine benzer bir performans sergiledi.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında da GPT-4o soruların yalnızca yüzde 13'ünü doğru çözerken, yeni modeller yüzde 83 başarı sağladı.

Açıklamada, yeni modelin henüz erken bir aşamada olduğu, internette bilgi arama, dosya ve görsel yükleme gibi yetenekleri bulunmaması sebebiyle yakın vadede GPT-4o'nun daha kullanışlı olmaya devam edeceği belirtildi.

Şirket açıklamasında, yapay zeka modellerinin 2 farklı versiyon halinde yayımlanacağı, "o1-mini"nin daha çok kodlamada iyi olduğu ve kapsamlı model olan o1-preview'e göre yüzde 80 daha ucuz olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca o1-mini modelinin ChatGPT'yi ücretsiz kullananlara açık hale getirilmesinin planladığı da duyuruldu.

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