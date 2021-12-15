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Teknoloji

NASA'nın uzay aracı tarihte ilk kez Güneş'e 'dokundu'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesine (NASA) ait uzay aracı Parker Solar Probe, Güneş'e en çok yakınlaşan uzay aracı oldu.

Mehmet Alaca   | 15.12.2021
NASA'nın uzay aracı tarihte ilk kez Güneş'e 'dokundu' nasa.gov

Ankara

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Parker Solar Probe'un Güneş'in dış atmosferi olarak da bilinen taç küreden (korona) uçmasıyla tarihte ilk kez bir uzay aracı Güneş'e bu kadar çok yaklaşmış oldu.

Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir araçtan daha yakından inceleyen Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferindeki parçacıklar ve manyetik alanları örnekledi.

Güneş bilimi için yeni bir eşik olarak görülen bu adımın, bilim insanlarına güneş sistemi üzerindeki kritik bilgilerin ortaya çıkarılması için yardımcı olması bekleniyor.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Bilim Misyonu Müdürlüğünde görev yapan Thomas Zurbuchen, Parker Solar Probe'un "Güneş'e dokunması"nın güneş bilimi için bir dönüm noktası olduğunu aktararak, "Bu kilometre taşı bize sadece Güneş'imizin evrimi ve güneş sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yıldızımız hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor." dedi.

NASA tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli misyonlardan birini icra eden Parker Solar Probe, üç yıl önce fırlatıldı.

Güneş'e dönük kısmı yörüngede 1370 derecelik sıcaklığa maruz kalan uzay aracının, 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmanın yer aldığı Parker Solar Probe, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına da yardım etmeyi hedefliyor.

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