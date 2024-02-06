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Teknoloji

Meta, yapay zeka ile oluşturulan görselleri işaretlemeye başlayacak

Meta, kullanıcıların Facebook, Instagram ve Threads'te paylaştığı, diğer şirketlerin yapay zeka (AI) araçları ile oluşturulan görselleri etiketleyeceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Meta, yapay zeka ile oluşturulan görselleri işaretlemeye başlayacak

New York

Meta'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların gördükleri içeriklerin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını bilmesinin önemi vurgulandı.

Şirketin sosyal medya platformlarında, Meta AI özelliği kullanılarak oluşturulan gerçekçi görüntülerin "AI ile Hayal Edildi" etiketiyle işaretlendiği anlatılan açıklamada, ancak bunun diğer şirketlerin araçlarıyla oluşturulan içeriklere de yapılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu nedenle içeriklerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu belirten ortak teknik standartlara uyum sağlamak için sektör ortaklarıyla birlikte çalışıldığına işaret edilerek, "Bunları tespit edebilmek, kullanıcıların Facebook, Instagram ve Threads'te paylaştığı yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri etiketlememizi mümkün kılacak." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda bu özelliğin geliştirildiği kaydedilen açıklamada, gelecek aylarda uygulamaların desteklediği tüm dillerde etiket uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Dünya çapında önemli seçimlerin yaklaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu süre zarfında, insanların yapay zeka içeriğini nasıl oluşturup paylaştığı, insanların ne tür şeffaflığı en değerli bulduğu ve bu teknolojilerin nasıl geliştiği hakkında çok daha fazla şey öğrenmeyi bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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