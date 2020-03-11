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Kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümü 30 yıllık ortalamanın altında kaldı

Kuzey ve Güney Kutup Dairelerinde deniz buzu yüz ölçümünün geçen ay 1981-2010 ortalamasının altına düştüğü bildirildi.

Emre Aytekin   | 11.03.2020
Kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümü 30 yıllık ortalamanın altında kaldı

Ankara

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Kopernik İklim Değişikliği Ajansının yayımladığı aylık rapora göre, şubat ayında deniz buzu yüz ölçümü ortalaması Kuzey Kutup Dairesi'nde 14,5 milyon kilometrekare, yaz mevsiminin yaşandığı Güney Kutup Dairesi'nde ise 2,9 kilometrekare ölçüldü.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki deniz buzu yüz ölçümü, 1981-2010 yıllarındaki şubat ayı ortalamasının yüzde 6, Güney Kutup Dairesi'ndeki ise yüzde 14 altında kaldı.

Son yıllarda insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri kutuplarda belirgin şekilde hissediliyor.

Antarktika'da Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde 13 Şubat'ta sıcaklık 20,7 derece ölçülmüştü. Bu, şimdiye dek kıtada görülen en yüksek sıcaklık değeri olmuştu.

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