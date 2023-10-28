Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,785.20
BTC/USDT
34,108.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Teknoloji

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın aldı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in eşliğinde teslim alınan Aksungur ve Akıncı'nın konuşlandığı üste incelemelerde bulundu.

Caparov'un üsse yaptığı ziyarete, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Üsteki askerlere seslenen Caparov, yeni silahlara ve askeri teçhizata tam anlamıyla hakim olan askeri personelin bunları sınır güvenliğini sağlamak için kullanacağına olan güvenini dile getirdi.

Caparov, insansız hava araçlarının satın alınmasını devlet bütçesinden karşıladıklarını belirterek, modern ve yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının ülke güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Her bir askerde Büyük Manas'ın ruhu yaşamalıdır" diyen Caparov, askeri teçhizatı ve üsteki silahların etkili ve dikkatli kullanılması temennisinde bulundu.

Caparov, üste, Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Kırgızistan, daha önce de Bayraktar TB2 SİHA'lar satın almıştı.

SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında prova uçuşu yaptı
Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Benzer haberler

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Moldogaziyev: Türk kardeşlerimizle ilişkilerimizi güçlendireceğimize inanıyorum

Suriye'nin güneyinde ABD güçlerine SİHA saldırısı girişimi

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı düzenlendi

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı düzenlendi
Milli pentatlet Buğra Ünal, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Milli pentatlet Buğra Ünal, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Milli İHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar ile "milli teknoloji" yürüyüşü sürüyor

Milli İHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar ile "milli teknoloji" yürüyüşü sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet