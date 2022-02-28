Insider, Türkiye'nin 6'ncı 'unicorn'u oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider'ın 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk "Turcorn"u olduğunu bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "6. Turcorn'umuz hayırlı olsun." notuyla, değeri bir milyar doları aşan Insider'a ilişkin paylaşımda bulundu.
6. Turcornumuz hayırlı olsun 🇹🇷@useinsider 121 Milyon $ yatırım alarak, 1 Milyar $ değerlemeyi aştı ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk #Turcorn’u oldu.— Mustafa Varank (@varank) February 28, 2022
Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor!
Tebrikler! @HandeCilingir 👏🏻 https://t.co/pwwhPKoR8C
Varank, "Insider 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk 'Turcorn'u oldu. ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank'ın tebrik ettiği yazılım şirketi Insider, e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.