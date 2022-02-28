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Teknoloji

Insider, Türkiye'nin 6'ncı 'unicorn'u oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider'ın 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk "Turcorn"u olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.02.2022
Insider, Türkiye'nin 6'ncı 'unicorn'u oldu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Twitter hesabından, "6. Turcorn'umuz hayırlı olsun." notuyla, değeri bir milyar doları aşan Insider'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, "Insider 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk 'Turcorn'u oldu. ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın tebrik ettiği yazılım şirketi Insider, e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlıyor.

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