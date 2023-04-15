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Teknoloji

Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

Ankara

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

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