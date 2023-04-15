Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.
Ankara
TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.
İlk sinyal alındı;#İMECE yörüngesine yerleşti! 👏— Mustafa Varank (@varank) April 15, 2023
Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya...
Sizce ilk görüntü nereden olsun? 😎#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/0Fmnt5Hx4M
Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.