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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuşuyor
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Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı sanayi tesislerini ziyaret etti.

Uğur Ulu  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi

Hatay

Tosyalı Yassı Demir Çelik Üretim Tesisi'nin yeni yatırım alanını ziyaret eden Varank ve Dönmez'e, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yılda 4 milyon ton yassı çelik ile 700 bin ton filmaşin üretimi yapacak ve mayıs ayında devreye alınacak tesise ilişkin bilgi verdi.

Varank ve Dönmez, tesisin limanına indirilen Katar'dan depremzedelere yardım için gönderilen konteynerleri de inceledi.

Bakan Varank, daha sonra Atlas Elektrik Fabrikası ve İSDEMİR'e geçti. Ardından Varank, deprem bölgesindeki küçük sanayi siteleri, OSB'ler ve müstakil sanayi tesislerini incelemek üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine hareket etti.

Ziyaretlerde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de yer aldı.

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