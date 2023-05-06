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Yaşam

Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, askere gidecek Kadir Baçak Kapadokya rengi Togg ile tur attı.

Fatih Çapkın  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bursa

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesinin İnegöl'deki Gençlik Merkezinin açılışında askere gidecek bir gençle karşılaştı.

Bu ilçede yaşayan Kahramanmaraşlı Kadir Bacak, yakın zamanda Tokat'a vatani görevini yapmaya gideceğini Varank'a bildirdi.

Gencin ricasını kırmayan Bakan Varank, asker uğurlamasında Togg'un da yer alacağı sözünü verdi.

Varank'ın talimatıyla Kapadokya renkli Togg, İnegöl'e getirildi. Boynuna asker şalı dolayan Bacak, üzerinde Türk bayrağı bulunan T10X model Togg'un sürücü koltuğuna oturdu.

Togg ile en önde İnegöl turu atan Bacak'a, konvoyda araçlarıyla akrabaları ve arkadaşları eşlik etti.

İnegöl Belediyesi önüne de getirilen T10X, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Asker uğurlamasında Togg'u kullanan Bacak, "Gençlik Merkezi açılışında Bakan'ımızdan Togg'u talep etmiştik. Bakanımız da bizi kırmadı." dedi.

Bacak, desteği ve katkıları için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a da teşekkür etti.

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