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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek

İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da da yapılacak.

Tufan Aktaş   | 12.08.2020
İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da da yapılacak.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI) Direktörü Prof. Dr. Pontiano Kaleebu, İngiltere'de geliştirilmekte olan aşının klinik deneylerinin ülkelerinde başlaması için gereken protokolün hazırlandığını duyurdu.

Kaleebu, "Testler, aralık ayı itibarıyla başlayacak, odak noktası aşının güvenliği ve bağışıklık sağlayıcılığı olacak." ifadesini kullandı.

Aşıların Afrika ülkelerinde denenmesine ilişkin gelen tepkilerin yersiz olduğunu belirten Kaleebu, potansiyel aşının önce Uganda'da denenmesinin faydalı olacağını vurguladı.

Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin dahi yabancılar tarafından üretildiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyerek, halkın klinik denemelere katılacağına inandığını aktardı.

Imperial College London Üniversitesi, daha önce aşının insanlar üzerindeki ilk denemelerinin başarılı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Kenya Sağlık Bakanı Mercy Mwangangi, yeni Kovid-19 aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya ile birlikte çalışacaklarını ve kullanmadan önce aşının güvenliğinden emin olacaklarını bildirdi.

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