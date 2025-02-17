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Teknoloji

IDEX 2025'te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı

TUSAŞ ile Abu Dabili savunma teknoloji şirketi Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Abdulkadir Günyol  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
IDEX 2025'te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı

İstanbul

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ, ASSAN Group, BMC, ROKETSAN, Nurol Makine, ASELSAN, HAVELSAN ve FNSS stantlarını ziyaret ederek firmaların son teknoloji ürünlerini yerinde inceledi.

SSB'den yapılan diğer paylaşımda savunma sanayisinde yapılan yeni işbirliklerine yer verildi.

Paylaşımda "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında imzalanan mutabakat zaptına şahitlik etti. Bu anlaşma, havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi, üretim kabiliyetleri ve işbirliği olanaklarını artırarak sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak. Türk savunma sanayisi, yerli ve milli teknolojileriyle küresel ölçekte değer üretmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Malezya Savunma Bakanı'ndan SSB standına ziyaret

SSB'nin paylaşımına göre, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Malezya Genelkurmay Başkanı General Tan Sri Bin Jantan ile Savunma Sanayii Başkanlığı standını ziyaret ederek, Görgün ile bir araya geldi.

Paylaşımda, "Görüşmede, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma sanayisi işbirliği, stratejik projeler ve ortak geliştirme fırsatları ele alındı. Güçlü işbirlikleri ve yüksek teknoloji odaklı projelerle savunma sanayisinde küresel ortaklıklarımızı derinleştirmeye devam ediyoruz." açıklamasına yer verildi.

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