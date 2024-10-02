Dolar
34.23
Euro
37.92
Altın
2,651.55
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
60,833.00
BIST 100
9,201.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Teknoloji

Güneş Sistemi'ne en yakın ikinci yıldız sisteminde ilk kez bir gezegen keşfedildi

Avrupa Güney Rasathanesinden (ESO) bilim insanları, Dünya'ya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard Yıldızı'nın yörüngesinde ilk kez bir gezegen gözlemledi.

Irmak Akcan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Güneş Sistemi'ne en yakın ikinci yıldız sisteminde ilk kez bir gezegen keşfedildi

Ankara

ESO'nun internet sitesinde yer alan habere göre, "Very Large Telescope" (VLT) adlı gözlemevinde yapılan çalışmalar sonucu bir yılı yaklaşık 3,15 Dünya gününe eş değer olan bir gezegen keşfedildi.

Şili'de bulunan gözlemevinde yapılan 5 yıllık çalışmanın sonucu keşfedilen ve "Barnard b" adı verilen bu öte gezegenin yüzey sıcaklığının yaklaşık 125 santigrat derece olduğu saptandı.

"Barnard b"nin keşfinin, gözlemevinin Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı (HARPS), Carmenes ve ESPRESSO spektrografları gibi birçok farklı araç ile teyit edildiği belirtildi.

Öte yandan araştırma verilerinin, 2018'de Barnard Yıldızı'na ait olduğu düşünülen bir gezegen keşfi üzerine yapılan çalışmanın verilerini desteklemediği görüldü.

Araştırma ekibi "Barnard b"nin keşfinin yanı sıra bu yıldızın yörüngesinde olabilecek 3 farklı öte gezegenin izlerine de rastladı.

Araştırmacılardan Jonay Gonzalez Hernandez, "Barnard b"nin şu ana kadar keşfedilmiş en düşük kütleli gezegenlerden biri olduğunu belirtti.

"Barnard b"nin yıldıza fazla yakın olduğu için Dünya'daki yaşama benzer bir yaşama sahip olmadığını vurgulayan Gonzalez Hernandez, gezenin yüzeyinde sıvı su bulundurmak için fazla sıcak olduğunun altını çizdi.

Çalışma, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu

Benzer haberler

Güneş Sistemi'ne en yakın ikinci yıldız sisteminde ilk kez bir gezegen keşfedildi

Güneş Sistemi'ne en yakın ikinci yıldız sisteminde ilk kez bir gezegen keşfedildi

Derisi şeffaflaştırılan farelerden tarihteki ilk özel uzay yürüyüşüne eylüldeki bilimsel gelişmeler

TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet