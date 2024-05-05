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Teknoloji

Genç mühendisler, devlet desteğiyle kurdukları merkezde çok amaçlı dron üretiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Kocaeli'de kurdukları AR-GE merkezinde çeşitli alanlarda kullanıma uygun dron üreten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu iki mühendis, yurt dışına açılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şengül Azbay  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Genç mühendisler, devlet desteğiyle kurdukları merkezde çok amaçlı dron üretiyor Fotoğraf: Şengül Azbay/AA

Kocaeli

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu 24 yaşındaki Melih Biçer ve Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 22 yaşındaki Pelin Kaya, insansız hava aracı (İHA) üretimi için başvurdukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 2 milyon liralık kuruluş hibe desteği aldı.

Bilişim Vadisi Teknopark'ta kurdukları Kernel Dynamics Robotik Teknolojileri AŞ'nin çatısı altında çalışmalarını sürdüren 2 ortak, Körfez ilçesinde 150 metrekare kapalı alandaki AR-GE merkezinde, 20 kilogram kaldırma kapasitesi bulunan, tarımda ilaçlama, tohumlama, meyve keseleme, orman yangınlarına müdahale, cam yıkama ve kamera çekimi gibi alanlarda kullanıma uygun dron üretiyor.

Biçer, AA muhabirine, üniversite döneminde hocalarının da bulunduğu ekiple çıkarttıkları ürünlerden birinin 2023'ün en etkili üçüncü patenti seçildiğini anlattı.

Üniversite eğitimini geçen yıl tamamlamalarının ardından firmalarını kurduklarını belirten Biçer, projelerinin KOSGEB ve TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanmasıyla şirketleşmeye karar verdiklerini söyledi.

Biçer, Bilişim Vadisi Teknopark'tan kabul almaları üzerine şirketin genel merkezini burada kurduklarını, üniversitede ticari kaygı gütmeden önemli AR-GE çalışmaları yapmanın avantajını yaşadıklarını dile getirdi.

"İstediğin her işte kullanabileceğin cihazlar geliştirdik"

Piyasa araştırmalarında "özelleştirilebilen hava aracı alanı"nda eksiklik olduğunu gördüklerini ifade eden Biçer, dron kullanıcısının özelleştirebildiği araçların kolay kolay bulanamadığını fark ettiklerini belirtti.

Biçer, ürettikleri dronların geniş kullanım alanına sahip olmasının önemine değinerek, "500 bin, 1 milyon liralık yatırım yapıyorsun ama kullanabildiğin tek alan tarım ya da görüntü çekimi. Bu kadar büyük yatırımın altına girdikten sonra para kazanıp kazanmayacağın da belli değil. Daha değiştirilebilir, ikinci el pazarı olan, farklı alanlarda kullanılabilen dronlar neden yok. Bizim ürettiğimiz cihazlar, cam yıkama, görüntü çekim işinde, tohumlama gibi tarım alanında kullanılabiliyor. Yani altındaki podu sök tak yaparak istediğin her işte kullanabileceğin cihazlar geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hem tarım hem de büyük plazaların camlarını yıkama amaçlı siparişlerini ürettiklerini dile getiren Biçer, 4 kişilik çekirdek ekiple çalışmaları sürdürdüklerini ancak yakın zamanda kitle fonlamaya çıkarak sermayeyi büyütmeyi planladıklarını kaydetti.

Biçer, daha fazla fonla hızlı büyümeyi amaçladıklarını ve burada esas odak noktalarının ülkenin de büyümesine katkı sağlayacak ihracat kalemi olduğunu vurguladı.

"Biz dış pazarı hedefliyoruz. Dışarıda böyle bir açığın olduğuna eminiz." diyen Biçer, bir an önce yabancı müşteriye ürün satabilme adına sermaye büyümesini tamamlamaya çalıştıklarını bildirdi.

"Senelik 1000 dron üretimi hedefliyoruz"

Biçer, özel, rekabetçi, satılabilir ve maddi kazanım sağlayacak cihazlardan şu anda aylık 10 adet ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Alanımızı, ekibimizi büyüteceğiz. Senelik 1000 dron üretimi hedefliyoruz. Neredeyse yarım araba parası vererek bu işe giriyorsun. Düşürürüm, kırarım korkusu var. Bu pazarın küçük kalmasına sebebiyet veriyor. Sen eğer pazarın hızlı büyümesini istiyorsan, yaptığın ürüne güveneceksin. Biz yaptığımız cihazlara güveniyoruz. Al bunu, kaza kırım mı yaşadın. Biz yenisini verelim. Sen bu cihazı aldın, para da mı kazanamadın? Biz senden bu cihazı geri satın alıyoruz. Ürününe güvenmezsen, pazar hep küçük kalacak."

Ocakta şirketin yüzde 3'ünü "TÜBİTAK Bigg Fonu" olarak da anılan Türkiye Kalkınma Fonu'na sattıklarını bildiren Biçer, yaklaşık 1 milyon dolar değerlemeyle satışı yapılan sürecin ardından yeni başvuruları yapılan 4 milyon liralık hibe sürecini yürüttüklerini sözlerine ekledi.

"Altına istediğimiz her şeyi takıp uçurabiliyoruz"

Elektrik mühendisi Pelin Kaya ise son 5 yıldır dronlar üzerine çalıştıklarını, yazılım kısmında çıkan hataları minimize etmek için sürekli sahada vakit geçirerek çok fazla test yaptıklarını anlattı.

Dronun yazılım kısmını açık kaynaklı kodlamalar üzerine yaptıklarını aktaran Kaya, mobilite odaklı işlerin bulunduğu merkez olan Bilişim Vadisi'nden kabul almalarının ardından şirket sürecinin hızlandığını belirtti.

Kaya, şu anda bekledikleri seviyeden daha ileride olduklarına işaret ederek, "Ürettiğimiz dronlar tarım, cam yıkama, orman yangınları gibi alanlarda kullanılabiliyor. Müşterimizden gelen talebe göre altına istediğimiz her şeyi takıp uçurabiliyoruz. Asıl özelleştiğimiz nokta bu." ifadesini kullandı.

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