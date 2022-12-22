Geleceğin teknolojileri "Turkcell 6GEN LAB" ile Türkiye'de inşa edilecek
TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı desteğine hak kazanan "Turkcell 6GEN LAB" projesi, geleceğe yönelik 6G şebekelerin yapay zeka tabanlı otonom yetenekler ile geliştirilmesine odaklanacak.
İstanbul
"Daha iyi bir gelecek için üstün hizmetler" vizyonuyla yıllardır teknoloji ve inovasyon alanında öncülük eden Turkcell, Türkiye'nin teknolojide sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. 1.100'e yakın AR-GE çalışanıyla şimdiye kadar birçok ulusal ve uluslararası projeye imza atan Turkcell, gelecek odaklı yaklaşımıyla AR-GE faaliyetlerini farklı bir boyuta taşıyor.
Turkcell'in çalışmalarına başladığı "Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler" projesi, TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında desteğe layık görüldü. Bu projeyle Turkcell, yeni nesil teknolojiler alanında araştırmalar yürütmek üzere Türkiye'ye uluslararası standartlarda bir laboratuvar kazandıracak.
"Turkcell 6GEN LAB" projesinin tanıtım ve imza töreni, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve akademiden misafirlerin katılımıyla Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.
"Ülkemiz teknolojide küresel çekim merkezi haline geliyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yüksek teknoloji üreten Türkiye'nin, inovasyon altyapıları ve nitelikli insan kaynağıyla dünyada önde gelen cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Değişim ve rekabetin hızlandığı bir dünyada geleceğe hazır olmak gerektiğini aktaran Varank, "Bu nedenle inovasyon ekosisteminde en ufak bir boşluk bırakmak istemiyoruz. Bir destek programımızın çıktısının diğer destek programının girdisi olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Bu manada öncül AR-GE laboratuvarları, önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu laboratuvarlarda teknolojik gelişmelerin girdisi olan temel araştırmalar yapılıyor. Buralarda çalışan bilim insanlarının gayretleriyle ülkemiz; yapay zeka, 6G ağları, katmanlı imalat teknolojileri, otonom sürüş teknolojileri ve ileri malzeme teknolojileri gibi alanlarda küresel çekim merkezi haline geliyor." diye konuştu.
Varank, bugün imza törenini gerçekleştirdikleri Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda, 6G şebekesinin yapay zeka destekli otonom tasarımı ve bu iş modellerinin sektörlere yapay zeka destekli entegrasyonu gibi çalışmaların yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Teknoloji odaklı AR-GE faaliyetleri yapılacak. 6G sadece yüksek veri hızı sağlamayacak, yapay zeka desteği ile akıllı iletişim ortamı da sunacak. Turkcell'in bu laboratuvardaki çalışmaları, ülkemizin yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerinde önlerde yer alabilmesini temin edecek. Öncül AR-GE araştırma laboratuvarları, bir taraftan teknolojik kabiliyetlerimizi artırırken diğer taraftan ülkemizin bilim insanları için cazibe merkezi olmasını sağlayacak, tersine beyin göçüne katkı yapacak. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolu bilim ve teknolojiden geçiyor."
"Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da internet ile sadece kişiler arası haberleşme değil, artık her şeyin kullanıldığı ve abone sayısının Türkiye'de 104 milyonu bulduğu bir haberleşme ailesinden bahsedildiğini ifade etti.
Bunun en değerli üyesinin kendileri için Turkcell olduğunu vurgulayan Sayan, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz 4.5G'de yaptığımızın daha da ötesinde ilerleyerek gerek AR-GE yükümlülüklerini gerekse yerli teknoloji yükümlülüklerini artırarak Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı çok anlamlı. Biz Türkiye olarak şimdiye kadar haberleşme teknolojilerinin sadece kullanıcısı olduk.
Belli merkezlerde geliştirilen teknolojilerin kullanıldığı bir çevre ülkesi olarak kaldık ancak şimdi teknoloji geliştiren küresel bir merkez olmak için harekete geçmiş, kolları sıvamış durumdayız. Özellikle kritik altyapılar bakımından tamamen yerli ve milli ürün kullanılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sektörümüze yönelik politika ve stratejilerimizi ortaya koyduk. 5G'ye yerli ve milli ürünlerimiz ile geçme yönünde önemli çalışmalar yaptık ve bugün geldiğimiz noktada çalışmaların somut ürünlere dönüşmüş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."
"6G'nin hikayesi, 'her şeyin interneti' olacak"
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise Turkcell mühendislerinin bugüne kadar 4G ve 5G'ye yönelik araştırmalar yaptığını, buradan elde edilen deneyim ile 6G araştırmalarının da başarıyla yapılabileceğini belirterek, "2030'larda 6G'yi görmüş olacağız. 6G'nin en önemli hikayesi, 'her şeyin interneti' olacak. Yapay zeka, 6G'de olmazsa olmaz. 6G teknolojisi büyük bir devrim ve bu devrimi gerçekleştirebileceğimiz mühendislerimiz var. Turkcell'de de bu konuda çok iyi mühendislerimiz var. Bu proje kapsamında çok güzel teknolojilerin üretileceğine eminim." ifadelerini kullandı.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünyadaki 6G standartlarının oluşumu açısından sektör için de stratejik bir adım attıklarını dile getirdi.
Geleceğe yönelik teknolojilere katkı sağlayacak yeni araştırma laboratuvarlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdiklerini bildiren Aksu, şunları kaydetti:
"Bu projeyi, Turkcell tarihinin en stratejik ve uzun soluklu AR-GE adımı olarak görüyoruz. Gelecek odaklı vizyonuyla bizi çok heyecanlandıran bu AR-GE merkezimizi 'Turkcell 6GEN LAB' olarak isimlendirdik. Özellikle tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu proje, nitelikli insan kaynağını doğru projelerle buluşturma hedefimize giden yolda çok önemli bir basamaktır. Projeyle milli kalkınma ve istihdam açısından çok boyutlu katma değer sağlayacağız. Bilgi ve verinin stratejik önem kazandığı günümüzde, bu projeyi ticari kaygıların ötesinde bir 'memleket meselesi' olarak değerlendiriyoruz. 'AR-GE meselesi de memleket meselemiz' diyoruz. Turkcell 6GEN LAB, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."
"Bu projemiz sayesinde dijital ekonomiden aldığımız payı artıracağız"
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Turkcell'in insan ve gelecek odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak, yıllardır teknolojik inovasyonda öncülüğü sürdürdüklerini belirterek, "Teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle çalışan AR-GE şirketimiz Turkcell Teknoloji, son 2 yılın 'Türkiye patent şampiyonu' bayrağını gururla taşıyor." dedi.
Şimdiye kadar 3 binden fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu sonucu 900'e yakın patentlerinin tescillendiğini aktaran Erkan, "Çok sayıda uluslararası AR-GE projemizle de ülkemiz için fayda ürettik. 1.100'e yakın AR-GE mühendisimizle inovatif dijital servis ve uygulamaları geliştirip dünyanın 40'tan fazla ülkesine ihraç eden bir teknoloji şirketine dönüştük. Turkcell 6GEN LAB projemiz sayesinde yerli teknoloji ekosistemiyle yeni iş birlikleri geliştirerek sektörümüzde uluslararası çapta katma değer üreteceğiz. Hedefimiz, ülkemizin adını gelecek nesil haberleşme teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak. Bu projemiz sayesinde dijital ekonomiden aldığımız payı artıracağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, proje iş birliğiyle ilgili protokolü imzaladı.
Turkcell 6GEN LAB, 1 Ocak 2023 itibarıyla fiilen çalışmalarına başlayacak
TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında kurulacak Turkcell 6GEN LAB, 1 Ocak 2023 itibarıyla fiilen çalışmalarına başlayacak. Turkcell'in bu araştırma laboratuvarında, geleceğin meslekleri arasında konumlanan yapay zeka, 6G teknolojisi, otonom şebekeler ve yeni nesil teknolojilerin dikey sektörlere uygulanması alanlarında ekosisteme öncül bir AR-GE altyapısı sunan çalışmalar yürütülecek.
Turkcell 6GEN LAB aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vizyonu doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi, Tersine Beyin Göçü ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamındaki hedeflerin gerçekleşmesine de önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.
Turkcell 6GEN LAB'da yürütülecek AR-GE faaliyetleri kapsamında, 6G şebekelerin yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle otonom olarak tasarımı, enerji verimliliği ve yeni nesil teknolojilerin dikey sektörler ile entegrasyonuna yönelik sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Yapay zeka tabanlı 6G şebekesinin tasarımının ve bu otonom şebeke yeteneklerinin e-mobilite, havacılık, savunma sanayi, enerji ve sağlık gibi dikey sektörlerin kullanım senaryolarına özgü şekilde uyarlanması ve uygulanmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılması hedefleniyor.
Proje kapsamında alanında lider araştırmacılar ile donatılacak laboratuvarın ana amacı; ekosisteme patent, standartlara katkı, ulusal/uluslararası platformlarda prestijli projeler ve akademik yayınlar üretmek olacak.
TÜBİTAK, bu destek programı kapsamında Öncül AR-GE Laboratuvarı'na 5 yıl süre ile destek sağlayacak. Yürütme komitesi kararı ve başkanlık onayı ile destek süresi 5 yıl daha uzatılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.