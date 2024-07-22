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Teknoloji

Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotları kullanacağını duyurdu

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotları kullanacağını duyurdu

Washington

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmıştı.

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