Uzmanlar, dürtü kontrolü gelişmediği için ekrandan kopamayan çocukları korumak adına sosyal medya şirketlerine hukuki yaptırım ve katı yaş doğrulaması getirilmesini istiyor.

DOSYA: Dijital Platformlarda Çocuklar Uzmanlar, dürtü kontrolü gelişmediği için ekrandan kopamayan çocukları korumak adına sosyal medya şirketlerine hukuki yaptırım ve katı yaş doğrulaması getirilmesini istiyor.

Dijital mecraların çocukların ve gençlerin ruh sağlığı ile güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri küresel ölçekte tartışılmaya devam ederken, uzmanlar sosyal medya şirketlerine yönelik denetimlerin artırılması ve katı yasal yükümlülükler getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Dijital Platformlarda Çocuklar” başlıklı dosya haberinde, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının çocuk güvenliği için yürüttüğü hukuki mücadeleler ile sosyal medyadaki denetimsiz içerikler ve yetersiz kontrol mekanizmaları, uzmanlar ve çocuk hakları savunucuları tarafından mercek altına alınıyor.

Avrupa'da çocukları korumak için kısıtlayıcı politikalar ivme kazanıyor Sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler arttıkça, Avrupa hükümetleri, genç kullanıcıların Instagram, Facebook, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimini düzenleme çabalarını yoğunlaştırıyor.

AB'de 13 yaş sınırını "dijital kimlik"le korumak mümkün

Avrupa Birliği'nde (AB) sosyal medya kullanımında yaş sınırı 13 ile 16 arası olarak belirlenirken üzerinde çalışılmaya devam edilen birçok projenin yanı sıra Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı sayesinde kullanıcıların yaşlarının kanıtlanması hedefleniyor.

İspanya, çocukları dijital tehditlerden korumak için uzmanlardan 107 maddelik tavsiye aldı

Dijital teknolojinin çocukların gerek fiziksel gerekse sosyal gelişimine direkt etki etmesiyle ilgili tartışmaların son dönemlerde dünya kamuoyunda öne çıkmasıyla İspanya, bu yolda öncü olmak için adımlar atmaya başladı.

Almanya, çocukların korunması konusunda sosyal medya şirketlerine sorumluluk yüklüyor

Almanya, sosyal medya kullanımında çocukların korunmasına ilişkin sorumluluğu Avrupa Birliği’ndeki (AB) düzenlemeler kapsamında sosyal medya şirketlerine yüklüyor.

Zorbalık karşıtı İngiliz vakıf, gerçek dünyayı tanıyana kadar sosyal medyanın yasaklanmasını savundu

Britanya’da internet ortamındaki ve sosyal hayattaki akran zorbalığıyla ilgili çalışmalar yürüten Bullies Out Vakfı Başkanı Linda James, insanlara sanal dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanıma şansı verilmesi ve sosyal medya kullanım yaşının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

İtalya'da 16 yaşına kadar sosyal medya kullanılmamasına yönelik kampanya

İtalya'da çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik uzmanların ve ünlü isimlerin katıldığı bir kampanya yürütülüyor.

Fransa'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya kaydolması veli iznine bağlı

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılındı.

İsviçre, çocukların sosyal medyanın etkilerinden korunması konusunda ebeveynlere sorumluluk yüklüyor

Sosyal medya kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili yasal bir adım atılmayan ancak bunun tartışmalarının sürdüğü İsviçre'de, çocukların dijital mecraları kullanırken karşılaşabileceği riskleri önlemede ebeveyn denetiminin etkili olacağı belirtiliyor.

AP milletvekili Arimont’a göre kesin çözüm, yaş sınırlaması ve kimliklendirme

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunması konusunda çalışmalarıyla öne çıkan milletvekili Pascal Arimont, kalıcı hasarların önlenmesi için bu konunun öncelik haline getirilmesi gerektiğini, en önemli tedbirin ise yaş sınırlaması ve kimliklendirme olduğunu belirtti.

Asya Pasifik ülkeleri sosyal medyanın çocuklara verdiği zararlara karşı önlemler alıyor

Asya Pasifik ülkeleri, çocukların sosyal medyanın zararlı yönlerine maruz kalmamaları için tedbirler almaya çalışırken, cinsel, şiddet ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara erişim engeli getirmek konusunda sosyal medya şirketlerinde yerel muhatap bulamamaktan rahatsızlık duyuyor.

Avusturyalı pedagog, çocukların korunması için sosyal medya şirketlerine yükümlülükler getirilmesi gerektiği görüşünde

Safer Internet Derneği Müdürü pedagog Barbara Buchegger, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında büyük şirketlerin, daha insan merkezli yaklaşımlar sergilemeleri için adım atmaya zorlanmaları gerektiğini söyledi.