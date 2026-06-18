DOSYA: Dijital Platformlarda Çocuklar

Dijital mecraların çocukların ve gençlerin ruh sağlığı ile güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri küresel ölçekte tartışılmaya devam ederken, uzmanlar sosyal medya şirketlerine yönelik denetimlerin artırılması ve katı yasal yükümlülükler getirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Anadolu Ajansının (AA) “Dijital Platformlarda Çocuklar” başlıklı dosya haberinde, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının çocuk güvenliği için yürüttüğü hukuki mücadeleler ile sosyal medyadaki denetimsiz içerikler ve yetersiz kontrol mekanizmaları, uzmanlar ve çocuk hakları savunucuları tarafından mercek altına alınıyor.
Sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler arttıkça, Avrupa hükümetleri, genç kullanıcıların Instagram, Facebook, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimini düzenleme çabalarını yoğunlaştırıyor.
Avrupa Birliği'nde (AB) sosyal medya kullanımında yaş sınırı 13 ile 16 arası olarak belirlenirken üzerinde çalışılmaya devam edilen birçok projenin yanı sıra Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı sayesinde kullanıcıların yaşlarının kanıtlanması hedefleniyor.
Dijital teknolojinin çocukların gerek fiziksel gerekse sosyal gelişimine direkt etki etmesiyle ilgili tartışmaların son dönemlerde dünya kamuoyunda öne çıkmasıyla İspanya, bu yolda öncü olmak için adımlar atmaya başladı.
Almanya, sosyal medya kullanımında çocukların korunmasına ilişkin sorumluluğu Avrupa Birliği’ndeki (AB) düzenlemeler kapsamında sosyal medya şirketlerine yüklüyor.
Britanya’da internet ortamındaki ve sosyal hayattaki akran zorbalığıyla ilgili çalışmalar yürüten Bullies Out Vakfı Başkanı Linda James, insanlara sanal dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanıma şansı verilmesi ve sosyal medya kullanım yaşının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
İtalya'da çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik uzmanların ve ünlü isimlerin katıldığı bir kampanya yürütülüyor.
Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılındı.
Sosyal medya kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili yasal bir adım atılmayan ancak bunun tartışmalarının sürdüğü İsviçre'de, çocukların dijital mecraları kullanırken karşılaşabileceği riskleri önlemede ebeveyn denetiminin etkili olacağı belirtiliyor.
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunması konusunda çalışmalarıyla öne çıkan milletvekili Pascal Arimont, kalıcı hasarların önlenmesi için bu konunun öncelik haline getirilmesi gerektiğini, en önemli tedbirin ise yaş sınırlaması ve kimliklendirme olduğunu belirtti.
Asya Pasifik ülkeleri, çocukların sosyal medyanın zararlı yönlerine maruz kalmamaları için tedbirler almaya çalışırken, cinsel, şiddet ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara erişim engeli getirmek konusunda sosyal medya şirketlerinde yerel muhatap bulamamaktan rahatsızlık duyuyor.
Safer Internet Derneği Müdürü pedagog Barbara Buchegger, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında büyük şirketlerin, daha insan merkezli yaklaşımlar sergilemeleri için adım atmaya zorlanmaları gerektiğini söyledi.
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