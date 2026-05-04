Gazze'de İsrail saldırısıyla felç kalan 13 yaşındaki çocuğun tek hayali yeniden yürümek

Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayi bölgesinde ailesiyle birlikte bir çadırda yaşayan Seyf'in hayatı, bir şarapnel nedeniyle altüst oldu.

Boynuna isabet eden şarapnelin omuriliğinde yol açtığı hasar sonucu dörtlü felç (tetrapleji) geçiren Filistinli çocuk, kollarını ve bacaklarını kullanamaz hale geldi.

Eskiden arkadaşlarıyla koşup oynayan, denize gidip yüzen ve balık tutan Seyf, artık yatağa bağımlı yaşıyor.

Yemek içmek dahil tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Seyf, eski fotoğraflarına bakarak iç geçiriyor ve sürekli olarak "yeniden yürümek ve arkadaşlarıyla oynamak istediğini" tekrarlıyor.

Hem yetim hem de dış desteğe muhtaç

Seyf'in annesi Verde Hicazi, "Seyf babasını kaybetmiş yetim bir çocuk. Felç kalmak da onun psikolojisini çok etkiledi. Sürekli bağıran ve durmadan konuşan bir çocuk oldu." dedi.

Oğlunun yemek yerken, bir yandan öbür yana dönerken çok zorlandığını ve vücudunda yaralar oluştuğunu anlatan anne, yazın alev topuna dönen çadırdaki yaşam koşullarının da onu çok zorladığını dile getirdi.

Gazze dışında tedavi için sevk işlemlerini yaptıklarını ve sıra beklediklerini söyleyen Filistinli anne, oğlunun tedavisi için Dünya Sağlık Örgütüne seslendi.

Dilinden düşürmediği tek cümle: "Yürümek istiyorum"

Amcasıyla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne gittikleri sırada saldırıya uğradıklarını anlatan Seyf ise saldırı sonrası yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Kızılay'dan Şifa Hastanesi'ne gittik. Felç oldum. Şifa Hastanesi'nde 2 ay kaldım. (Gazze kentinde felçli vakalara bakan Vefa Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesi) Vefa'ya gittim, orada da 1 ay kaldım. Sonra böbreklerimde sorun oluştu. Kan değerlerim düştü. Pek çok komplikasyon gelişti.

Babam savaşın başında öldü. Annem ve kardeşlerimle bir başımıza kaldık. Kuzeyden güneye göç ettik. Açlık zamanlarında açlık çektik. Yetersiz beslenme sorunu yaşadım."

En büyük dileğinin yeniden yürümek ve arkadaşlarıyla oynamak olduğunu dile getiren Seyf, şu ifadeleri kullandı:

"Suçum neydi ki boynuma şarapnel isabet etti ve felç oldum. Canım sıkılıyor, dışarı çıkmak istiyorum. Hayatım altüst oldu. Eskisi gibi yürümek ve dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynamak istiyorum."