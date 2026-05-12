AB Komisyonu: Teknoloji şirketlerinin çocuklara meta muamelesi yapmasına izin verilmemeli AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, teknoloji şirketlerinin "çocukların savunmasızlığından kar elde etmek" için bilinçli tercihlerde bulunduğunu belirterek "Çocuklar meta değildir ve hiçbir teknoloji şirketi onlara bu şekilde muamele etmemeli." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "yapay zeka çağında çocuklar ve aileleri güvende tutma" temalı konferansta, sosyal medya etkileşimlerinin çocukların nasıl hissettiğini giderek daha fazla belirlediğini söyledi.

Çocukların sosyal medya kullanımı nedeniyle uyku düzensizliği, depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme gibi risklerle karşı karşıya olduğunu kaydeden von der Leyen, dijital dünyada geçirilen süre arttıkça risklerin de aynı seviyede arttığını belirtti.

Von der Leyen, söz konusu risklerin "kazara" meydana gelmediğini, teknoloji şirketlerinin "çocukların savunmasızlığından kar elde etmek için yaptığı bilinçli tercihler" olduğunu vurguladı.

Çocukların giderek "daha aşırı içeriklere" sürüklenmesini kabullenmek zorunda olmadıklarını aktaran von der Leyen, "Çocuklar meta değildir ve dünyadaki hiçbir teknoloji şirketinin onlara bu şekilde muamele etmesine izin verilmemelidir." diye konuştu.

Von der Leyen, TikTok'u bağımlılık oluşturan tasarıma sahip olmakla, Meta şirketini de 13 yaş kısıtlamasını uygulamamakla eleştirerek, ABD merkezli X sosyal medya platformu ve buna entegre yapay zeka aracı Grok'a karşı yasal işlem başlattıklarını hatırlattı.

Sosyal medya için asgari yaş sınırına ilişkin tartışmaların artık görmezden gelinemeyeceğini kaydeden von der Leyen, "Asıl soru, gençlerin sosyal medyaya erişimi olup olmaması değil. Asıl soru, sosyal medyanın gençlere erişimi olup olmaması." dedi.

Avrupa genelinde birçok ülke, çocuk ve gençlerin dijital platformlarda denetimsiz şekilde vakit geçirmelerinin neden olabileceği riskleri azaltmak amacıyla sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yaparken son olarak Norveç hükümeti, 24 Nisan'da 16 yaş altındakiler için sosyal medya yasağının planlandığını bildirmişti.