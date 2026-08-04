TİKA desteğiyle Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olarak bilinen Sanski Most'ta düzenlenen "Fetih Şenlikleri"nde mehteran sahne aldı.

TİKA'nın desteğiyle Bosna Hersek'teki "Fetih Şenlikleri"nde mehteran takımı konser verdi TİKA desteğiyle Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olarak bilinen Sanski Most'ta düzenlenen "Fetih Şenlikleri"nde mehteran sahne aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı desteğiyle Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olarak bilinen Sanski Most'ta düzenlenen "Fetih Şenlikleri"nde mehteran sahne aldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubu'nun Fatih Sultan Mehmet'in Sanski Most'ta askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkisinde geleneksel olarak düzenlenen "Fetih Şenlikleri" kapsamında konser verdiği belirtildi.

Mehteran konserinin etkinliğe gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğü ifade edilen açıklamada, her yıl Sanski Most kentinde düzenlenen Fetih Şenlikleri'nin Bosna Hersek'in önemli etkinliklerinden birisi olduğu kaydedildi.