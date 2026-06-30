ABD'de çocukların çevrim içi güvenliğini korumayı öngören tasarı Temsilciler Meclisinden geçti

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını amaçlayan yasa paketi 117'ye karşı 267 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak çalışmasıyla hazırlanan "Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası", görüşülmek üzere Senatoya gönderildi.

Yasa tasarısı, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin standartlar getirirken, eyaletlerin konuya ilişkin daha sıkı önlemleri uygulamasının da önünü açıyor.

Düzenleme kapsamında, yapay zeka sohbet robotlarının kullanıcıya insan olmadıklarını açıkça bildirmesi ve bazı içeriklere erişim için yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale gelecek.

