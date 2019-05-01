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Bilim Teknoloji

Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatı yapıldı

STM tarafından geliştirilen 105 adet Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatı yapıldı.

Mustafa Çalkaya   | 01.05.2019
Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatı yapıldı

İstanbul

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen 105 adet Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu teslim edildi.

TÜYAP'ta düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında STM standında teslimat töreni düzenlendi.

Törende, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) İHA Dairesi ile "Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Sözleşmesi, 5. ÖMT Paketi EK-C Lahika-70 Teslimatları" kapsamında 105 adet Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatı gerçekleştirildi.

Söz konusu törene, STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, STM Bilgi Sistemleri Müdürü Aydın Kara, İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar ve İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Hakan Özbilgin katıldı.

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