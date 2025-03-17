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Teknoloji

DENEYAP öğrencileri Robotik ve Kodlama Proje Şenliği'nde yarıştı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından desteklenen ve Türkiye'nin 81 ilindeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde aynı anda gerçekleştirilen Robotik ve Kodlama Proje Şenliği tamamlandı.

Tolga Yanık  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
DENEYAP öğrencileri Robotik ve Kodlama Proje Şenliği'nde yarıştı

İstanbul

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Mart tarihlerinde yaklaşık 20 bin öğrenci, takımlarıyla birlikte hazırladıkları robotlarla, çeşitli temalardaki parkurlarda yarıştı.

Proje şenliği kapsamında Eyüp DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ndeki etkinlikte T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, öğrencileri ziyaret etti ve projeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hıdır, "Geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesi için DENEYAP Atölyeleri'nde yürütülen eğitimler çok değerli. Bugün burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ne kadar üretken ve çözüm odaklı olduklarını bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarıyla yarıştı

Şenlikte, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler, robotik ve kodlama eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi tasarladıkları robotlarıyla yarıştı.

Ortaokul öğrencileri, "İz Sürücü" teması kapsamında robotlarını tasarlayarak, çizgi izleyen sensörler ile parkuru en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı. Lise öğrencileri ise "Zorlu Hat" teması çerçevesinde engelleri aşarak parkuru bitirmeye odaklandı.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ndeki robotik ve kodlama eğitimini tamamlayan öğrenciler, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde de elektronik programlama ve nesnelerin interneti dersleriyle eğitimlerine devam edecek. Bu derslerle öğrencilerin yeni nesil teknolojiler hakkında derinlemesine bilgi kazanması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı tarafından yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, çocukların ve gençlerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Robotik ve Kodlama Proje Şenliği de bu projelerin bir parçası olarak, öğrencilere yeni nesil teknolojilere dair bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefliyor.

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