Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.
Ankara
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 21, 2021
Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.
➡️ @SarsilmazSilah pic.twitter.com/ttJpXEDzed