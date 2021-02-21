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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 21.02.2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor

Ankara

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor