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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor.
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Teknoloji

Çocuklara yönelik oyun kodlama yarışması TEKNOFEST'te tanıtılıyor

Yarışmayla gelecek neslin oyun kodlama alanında yetkin hale gelmesi ve oyun sektörünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Çocuklara yönelik oyun kodlama yarışması TEKNOFEST'te tanıtılıyor

Ankara

Oyun sektörünün gelişimi için çocuklara yönelik düzenlenen oyun kodlama yarışması TEKNOFEST'te tanıtılıyor.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festival alanında oyun sektörünün geliştirilmesi amacıyla çocuklar için düzenlenen oyun kodlama yarışması hakkında bilgi verildi, başvurular alındı.

Dijital Çağ Atölyesi Genel Koordinatörü Arda Aslan, AA muhabirine "Tech Ankara Maker Programı Arfbot Oyun Kodlama Yarışması" hakkında bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yarışmanın 2. kez düzenlendiğini belirten Aslan, "Ankara Valiliğinin standında tanıtım faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde yaptığımız bu iş vesilesiyle 2 bin veliye bilgilendirme yaptık ve 600 veliden başvuru aldık." diye konuştu.

"Yakın zamanda en büyük ekonomilerden birini oluşturacak"

Festivalin başladığı andan itibaren gördükleri ilgiden mutluluk duyduklarını aktaran Aslan, şunları söyledi:

"Oyun kodlama giderek büyüyen bir sektör. Hatta öyle ki yakın zamanda en büyük ekonomilerden birini oluşturacak. Bu pazarda Türkiye'nin de hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok güzel oyun şirketlerimiz var. Biz yeni nesli de bu oyun pazarında tüketici değil, üretici olmaya teşvik ederek Türkiye'nin oyun ekonomisinde de adının ve sözünün geçtiğini herkese göstermek istiyoruz."

Aslan, yarışma için 1500 katılımcıya ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Standa ziyarete gelen öğrencilere yarışmayı tanıtan Ata Bayraktar da yarışma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Biz çocuklara internetten bir platform öneriyoruz. Nasıl kullanıldığını gösteriyoruz. Yarışmamız da bu platform üzerinden yapılıyor. Daha sonra buranın nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra oyunun nasıl tasarlanabileceğini gösteriyoruz. Çocuğumuz formu doldurduktan sonra bütün gerekli linkleri gönderiyoruz, nasıl yarışması gerektiğini gösteriyoruz."



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