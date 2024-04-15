Dolar
32.42
Euro
34.45
Altın
2,383.24
ETH/USDT
3,102.00
BTC/USDT
63,335.00
BIST 100
9,679.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Baykar'dan şirketin isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

Baykar, şirketin ismi kullanılarak yapılan yatırım çağrılarına itibar edilmemesi gerektiğini, dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Tolga Yanık  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Baykar'dan şirketin isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

İstanbul

Baykar, şirketin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin "yatırım dolandırıcılığına dikkat" başlığıyla X'ten açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

"Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

Benzer haberler

Baykar'dan şirketin isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

Baykar'dan şirketin isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

SSB: Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmamıştır

Baykar'dan firma ve yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Baykar'ın insani yardım faaliyetleri sürüyor

Baykar'ın insani yardım faaliyetleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet