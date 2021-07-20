Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin ilk görsellerini paylaştı
Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV
Baykar, 17 Temmuz'da, içinde MİUS'a ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.