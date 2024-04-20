Arzum, yeni ürünü Thermo Gusto'nun tanıtımını yaptı
Arzum, yeni çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermo Gusto'nun lansmanını gerçekleştirdi.
İstanbul
Boop Kuruçeşme'de düzenlenen tanıtıma Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Serhan Giray, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak, Şef Maksut Aşkar, bazı şirket çalışanları ve davetliler katıldı.
Şef Maksut Aşkar, Thermo Gusto'yla hazırlaladığı tariflerle, cihazın yeteneklerini katılımcıların beğenisine sundu.
Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, Thermo Gusto ile kullanıcıların mutfakta işlerini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Arzum şeflerinin cihaza bir yemeğin nasıl yapıldığını öğrettiğini aktaran Giray, "Bu sayede tüketicilerimiz ürünü elini eline aldığı zaman bir yemeği nasıl yapacağını adım adım ona anlatıyor. Tüketicimizin yapması gereken tek şey ekranda gördüğü malzemeleri cihazın içine koymak." diye konuştu.
Thermo Gustoyu geliştirmeye devam ettiklerini belirten Giray, "Biz sürekli üretmeye devam ediyoruz. Cihaz wireless ile kablosuz olarak internete bağlanabiliyor. Her güncelleme yaptığınızda yeni tarifler cihaza yüklenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.
Giray, Thermo Gusto'nun son dönemde trend olan mutfak fritözleriyle başlayan trendin tamamlayıcısı olduğunu ve bu teknolojilerin artarak devam edeceğini söyledi.
Elektrikli ev eşyaları sektörünün 2023 ve 2024 yılındaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serhan Giray, şunları kaydetti:
"2023 yılı bizim için gerçekten iyi bir yıl oldu. Öncelikli sebebi de özellikle içinde bulunduğumuz küçük elektrikli ev aletleri sektörü, dolar bazında yüzde 60'ın üzerinde büyüyen bir sektör oldu. Bize büyük cirolar yapma fırsatı tanıdı. Elektrikli ev aletleri krizlerden, ekonomik dalgalanmalardan nispeten az etkilenen bir sektör. Bu ürünlerin satışları çok düşmüyor. Tam tersine pozitif etkisi de oluyor. Taksit sayıları konuşuluyor ama şu anda pazardaki elektrikli ev aletleri bir kere ev ihtiyacı olduğu için satılmaya devam ediyor olacak.
Thermo Gusto da maliyet anlamında katma değeri yüksek bir ürün ama beş altı tane cihazın işini yapabiliyor. Böyle baktığınızda da ekonomik bir ürün. O yüzden yolunun açık olduğunu düşünüyoruz. 2024'ün ikinci yarısında da elektrikli ev aletleri sektörü olarak çok ciddi bir dalgalanma beklemiyoruz. Belli ürün gruplarında adetsel olarak küçülme olabilir. Bu da gayet normaldir."
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