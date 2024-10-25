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Teknoloji

Apple CEO'su Cook, yapay zeka entegrasyonu arifesinde Çinli bakanlarla görüştü

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook, şirketin akıllı telefon modeli iPhone ve diğer donanımlarına yapay zeka hizmetlerini entegre etmeye hazırlandığı bir dönemde şirket için önemli bir pazar olan Çin'de temaslarda bulundu.

Emre Aytekin  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Apple CEO'su Cook, yapay zeka entegrasyonu arifesinde Çinli bakanlarla görüştü

Pekin

Apple'ın patronu, başkent Pekin'deki temaslarında Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Cin Caunglong ve Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim'de yapılan görüşmede, Apple'ın Çin'deki yatırımlarını ilerletmesi, siber güvenlik ve veri güvenliği konuları ile bulut bilişim hizmetleri ele alındı.

Açıklamada, Apple'ın üretken yapay zeka uygulamalarına Çin piyasasında erişim sağlanıp sağlanmayacağına dair bilgi verilmedi.

Ziyaret, yapay zeka entegrasyonunun arifesine denk geldi

Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Cook, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunmadan önce ilgili mevzuatı detaylı olarak anlamaları gerektiğini vurgulamıştı.

Çin'de düzenleyici kurumlar, bu yılın 8 ayında 188 üretken yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay verirken bunların tamamı Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen ürünler olmuştu.

Üretken yapay zeka uygulamalarının Apple cihazlarında kullanılabilmesi için bunların önce Çin makamlarından onay alması gerekiyor.

Ulusal güvenlik ve ekonomik ilişkiler

Cook, bugün de başkent Pekin'de Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Apple'ın ülke pazarındaki fırsatlardan yararlanmasını ve ayak izini derinleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Çin ile ABD arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ekonomik işbirliğinin her iki ülkenin yararına olduğunun altını çizen Vang, "Ulusal güvenlik meselesini olduğundan daha önemli hale getirmek normal ekonomik ve ticari ilişkilerle uyumlu olmayacaktır." dedi.

Cook da görüşmede, Çin'i Apple'ın "önemli bir pazarı" ve "kilit tedarik zinciri ortağı" şeklinde tanımlayarak, Çin'deki tedarik zincirlerine yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurguladı. Cook, ayrıca Apple'ın ekonomi ve ticaretle ilgili konularda ABD ile Çin arasında köprü olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Apple'ın patronu bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etti. Cook, mart ayında da Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Çin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.

Tim Cook, Cing'an ilçesindeki Apple mağazasının açılışına katılmış, mağaza şirketin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza olmuştu.

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