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Teknoloji

Ankara Üniversitesinde Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın ismi verildi

Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın ismini verdi.

Buğrahan Ayhan  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Ankara Üniversitesinde Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın ismi verildi

Ankara

Üniversiteden yapılan açıklamada, astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 1963'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından Kreiken Rasathanesinin kurulduğu belirtildi.

Yerleşkeye "Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi" ismi verilmesine ilişkin teklifin 624. Senato Toplantısında oylamaya sunulduğu ifade edilen açıklamada, teklifin oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuya ilişkin açıklamasında, "Uzaya çıkan ilk astronotumuzun adının Ankara Üniversitesinin en gözde mekanlarından birisinde yaşatalım istedik." dedi.

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