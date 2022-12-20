Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,818.59
ETH/USDT
1,212.90
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdiği bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 20.12.2022
ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

Washington

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, FTC'nin geçen ay şirketin iki eski üst düzey yöneticisini veri güvenliği konusunda sorguladığı aktarıldı.

Haberde, şirketin milyarder Elon Musk tarafından devralınmasının ardından FTC'nin Twitter'ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamalarına yönelik sonbaharda başlattığı incelemeyi derinleştirdiği kaydedildi.

Haberde, incelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtildi.

FTC'nin Twitter'ın eski siber güvenlik şefi Peiter Zatko'nun şikayetinin ardından şirket hakkında bir soruşturma başlattığı vurgulanan haberde, Zatko'nun eylül ayında Kongre'de verdiği ifadede Twitter'ın "güvenlik açıklarından oluşan saatli bir bomba" olduğunu söylediği anımsatıldı.

Haberde, Twitter'ın 7 bin 500 çalışanından yaklaşık 5 bininin Musk'ın şirketi devralmasından bu yana şirketten ayrıldığı da kaydedildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

Musk, şirketi devralmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirketin yeni sahibi Musk, Twitter'da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

FTC'dan kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter'daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki ilde eğitime kar engeli
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın
Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir yılını değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel istihdam edecek

Twitter Dosyaları, FBI'ın Hunter Biden konusunda Twitter'a baskı yaptığını gösterdi

Twitter Dosyaları, FBI'ın Hunter Biden konusunda Twitter'a baskı yaptığını gösterdi
Elon Musk'ın anketine katılanların yarısından fazlası Twitter yöneticiliğini bırakmasını istedi

Elon Musk'ın anketine katılanların yarısından fazlası Twitter yöneticiliğini bırakmasını istedi
Twitter Dosyaları, FBI'ın 2020'de Twitter yöneticilerine hesap sorduğunu gösterdi

Twitter Dosyaları, FBI'ın 2020'de Twitter yöneticilerine hesap sorduğunu gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet