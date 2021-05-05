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Bilim Teknoloji

ALTAY tankı için geliştirilen tank motoru BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Zeynep Çetinkaya   | 05.05.2021
ALTAY tankı için geliştirilen tank motoru BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor." ifadesini kullandı.

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ALTAY tankı için geliştirilen tank motoru BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

ALTAY tankı için geliştirilen tank motoru BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi