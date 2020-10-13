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THY Avrupa Ligi'ndeki ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Mutlu Demirtaştan   | 13.10.2020
THY Avrupa Ligi'ndeki ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

İstanbul

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.

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