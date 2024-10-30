Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak.
İstanbul
Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.
Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.
Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.
Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.