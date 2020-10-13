Euro
9.31
Dolar
7.93
BIST 100
1,174.70
Altın
1,891.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

Galatasaray Futbol Takımı'nda Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

Emrah Oktay   | 13.10.2020
Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı. 

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes

Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu

Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Benzer haberler

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız
Ziraat Türkiye Kupası 3 maçla start aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3 maçla start aldı