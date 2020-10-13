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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Erbil Başay   | 13.10.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin’de Mercedes Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 16-3 önde tamamlayan Anadolu Efes ilk periyodu da 29-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte de iyi hücum yaparak rakibinden daha fazla sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 53-35 önde girdi.

Dengede geçen üçüncü çeyreği 70-55 önde bitiren Andolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 21 sayı farkla 93-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes böylelikle bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alırken ALBA Berlin’in galibiyeti bulunmuyor.

Anadolu Efes’te Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte Marcus Eriksson 13 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Öte yandan mesafe ve maske takma gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 700 taraftar karşılaşmayı izledi.

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