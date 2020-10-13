Euro
9.31
Dolar
7.93
BIST 100
1,174.70
Altın
1,891.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay   | 13.10.2020
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak altında yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanda Sırbistan maçının taktik provası yapıldı.

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, idmana katılmadı.

Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Benzer haberler

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız
TFF'den localara alınacak seyircilerle ilgili kulüplere genelge

TFF'den localara alınacak seyircilerle ilgili kulüplere genelge